《Ａ股行情》滬綜指收升0.92%止三連跌，芯片、電力股衝高

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 半導體芯片股漲3.4%，芯原股份升15.6%；電力股多股漲停
▷ 鋰礦股跌近2%，澳洲Bald Hill鋰礦重啟運營
A股三大指數升跌不一，滬綜指今日收漲0.92%、止三連跌，報4169.54點，深成指也升0.26%，創業板指仍跌0.16%。滬深兩市全日成交額近2.89萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減75億元或0.3%。
從板塊來看，半導體芯片股再度強勢，指數漲3.4%，芯原股份(滬:688521)收升15.6%。板塊表現基於多重利好，國產存儲巨頭長鑫科技更新IPO招股書，業績呈現爆發式增長，一季度公司歸母淨利潤同比激增1688%。更關鍵的是，其2023-2025年產能利用率持續攀升，已接近滿產狀態。其次，中芯國際(滬:688981)對後市展望樂觀，上調第二季度業績指引；預計第二季度收入將環比增長14%至16%，毛利率指引也同步提升。中芯全日收升1.02%。
另外，電力股同樣衝高，上海電力(滬:600021)、涪陵電力(滬:600452)等多股漲停。中信證券看好電力板塊，指出AI算力爆發正在驅動全球電力供需格局發生顛覆性重構，數據中心電力系統迎來變革，看好相關電力設備投資機會。同時，在保障能源安全與推動能源轉型的背景下，電力板塊有望迎來基本面與估值的雙重修復機遇。
下跌方面，鋰礦股全天走疲，板块指数挫近2%。消息面上，澳洲礦產資源公司18日宣布，其持有的Bald Hill鋰礦將重啟運營。首批鋰輝石精礦預計在2027財年第一季度從埃斯佩蘭斯港發運，第二季度達到滿產。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4852.88
|+0.40
|上證指數
|4169.54
|+0.92
|13065.20
|深證成指
|15569.91
|+0.26
|15800.40
|創業板指
|3908.44
|-0.16
|科創50
|1775.13
|+3.81
|B股指數
|287.68
|+2.04
|1.82
|深證B指
|1138.82
|+0.85
|0.67
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇