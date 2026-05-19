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AH股新聞

19/05/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收升0.92%止三連跌，芯片、電力股衝高

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收漲0.92%報4169.54點，終止三連跌
▷ 半導體芯片股漲3.4%，芯原股份升15.6%；電力股多股漲停
▷ 鋰礦股跌近2%，澳洲Bald Hill鋰礦重啟運營

　　A股三大指數升跌不一，滬綜指今日收漲0.92%、止三連跌，報4169.54點，深成指也升0.26%，創業板指仍跌0.16%。滬深兩市全日成交額近2.89萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減75億元或0.3%。

　　從板塊來看，半導體芯片股再度強勢，指數漲3.4%，芯原股份(滬:688521)收升15.6%。板塊表現基於多重利好，國產存儲巨頭長鑫科技更新IPO招股書，業績呈現爆發式增長，一季度公司歸母淨利潤同比激增1688%。更關鍵的是，其2023-2025年產能利用率持續攀升，已接近滿產狀態。其次，中芯國際(滬:688981)對後市展望樂觀，上調第二季度業績指引；預計第二季度收入將環比增長14%至16%，毛利率指引也同步提升。中芯全日收升1.02%。

　　另外，電力股同樣衝高，上海電力(滬:600021)、涪陵電力(滬:600452)等多股漲停。中信證券看好電力板塊，指出AI算力爆發正在驅動全球電力供需格局發生顛覆性重構，數據中心電力系統迎來變革，看好相關電力設備投資機會。同時，在保障能源安全與推動能源轉型的背景下，電力板塊有望迎來基本面與估值的雙重修復機遇。

　　下跌方面，鋰礦股全天走疲，板块指数挫近2%。消息面上，澳洲礦產資源公司18日宣布，其持有的Bald Hill鋰礦將重啟運營。首批鋰輝石精礦預計在2027財年第一季度從埃斯佩蘭斯港發運，第二季度達到滿產。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004852.88+0.40　
上證指數4169.54+0.9213065.20
深證成指15569.91+0.2615800.40
創業板指3908.44-0.16　
科創501775.13+3.81　
B股指數287.68+2.041.82
深證B指1138.82+0.850.67

《經濟通通訊社19日專訊》

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