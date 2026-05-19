《Ａ股行情》滬綜指收升0.92%止三連跌，芯片、電力股衝高

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A股三大指數升跌不一，滬綜指今日收漲0.92%、止三連跌，報4169.54點，深成指也升0.26%，創業板指仍跌0.16%。滬深兩市全日成交額近2.89萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減75億元或0.3%。



從板塊來看，半導體芯片股再度強勢，指數漲3.4%，芯原股份(滬:688521)收升15.6%。板塊表現基於多重利好，國產存儲巨頭長鑫科技更新IPO招股書，業績呈現爆發式增長，一季度公司歸母淨利潤同比激增1688%。更關鍵的是，其2023-2025年產能利用率持續攀升，已接近滿產狀態。其次，中芯國際(滬:688981)對後市展望樂觀，上調第二季度業績指引；預計第二季度收入將環比增長14%至16%，毛利率指引也同步提升。中芯全日收升1.02%。



另外，電力股同樣衝高，上海電力(滬:600021)、涪陵電力(滬:600452)等多股漲停。中信證券看好電力板塊，指出AI算力爆發正在驅動全球電力供需格局發生顛覆性重構，數據中心電力系統迎來變革，看好相關電力設備投資機會。同時，在保障能源安全與推動能源轉型的背景下，電力板塊有望迎來基本面與估值的雙重修復機遇。



下跌方面，鋰礦股全天走疲，板块指数挫近2%。消息面上，澳洲礦產資源公司18日宣布，其持有的Bald Hill鋰礦將重啟運營。首批鋰輝石精礦預計在2027財年第一季度從埃斯佩蘭斯港發運，第二季度達到滿產。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4852.88 +0.40 上證指數 4169.54 +0.92 13065.20 深證成指 15569.91 +0.26 15800.40 創業板指 3908.44 -0.16 科創50 1775.13 +3.81 B股指數 287.68 +2.04 1.82 深證B指 1138.82 +0.85 0.67

《經濟通通訊社19日專訊》