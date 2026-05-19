《Ａ股焦點》影視院線概念拉升，幸福藍海漲超14%

影視院線概念震盪拉升，吉視傳媒(滬:601929)漲停，幸福藍海(深:300528)漲超14%，光線傳媒(深:300251)升逾5%，博納影業(深:001330)升逾4%。
消息面上，據票務平台數據，2026年電影票房已超145億元人民幣。五一檔新片長尾效應持續釋放，其中《給阿嬤的情書》連續九天蟬聯單日票房榜首。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/05/2026 10:13
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消息面上，據票務平台數據，2026年電影票房已超145億元人民幣。五一檔新片長尾效應持續釋放，其中《給阿嬤的情書》連續九天蟬聯單日票房榜首。
《經濟通通訊社19日專訊》
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