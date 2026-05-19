廣發証券(01776)發行永續次級債券籌獲50億人幣超購近1倍，票息2.09%

廣發証券(01776)(深:000776)公布，2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）發行規模為50億元人民幣，為規劃上限金額，超額認購0.97倍。
該集團指，永續次級債券發行價格為每張100元人民幣，採取網下面向專業機構投資者詢價配售方式發行，票面利率2.09%。發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及承銷商及關聯方未參與債券認購。
《經濟通通訊社19日專訊》
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19/05/2026 08:44
廣發証券(01776)(深:000776)公布，2026年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）發行規模為50億元人民幣，為規劃上限金額，超額認購0.97倍。
該集團指，永續次級債券發行價格為每張100元人民幣，採取網下面向專業機構投資者詢價配售方式發行，票面利率2.09%。發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及承銷商及關聯方未參與債券認購。
《經濟通通訊社19日專訊》
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