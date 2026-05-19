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AH股新聞

19/05/2026 08:44

東鵬飲料(09980)首斥1億人幣回購71萬A股

　　東鵬飲料(09980)(滬:605499)公布，通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式首次回購約70.9萬股A股，佔總股本比例約0.09%，成交總金額約9999.9萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，每股成交最高價為142.3元，每股成交最低價138.64元，股份回購符合法律法規的規定及回購方案的要求。
《經濟通通訊社19日專訊》

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