申萬宏源(06806)發行短期公司債券籌獲60億人幣，票息最低1.44%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，有關2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期）已於上周四（14日）完成發行，債券發行規模60億元（人民幣．下同）。



該集團指，其中品種一發行規模24億元，期限202天，票面利率為1.44%，品種二發行規模36億元，期限349天，票面利率為1.48%。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。

《經濟通通訊社19日專訊》