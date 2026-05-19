  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

19/05/2026 08:23

劍橋科技(06166)高速光模塊訂單需求旺盛，推進擴產工作

　　劍橋科技(06166)(滬:603083)公布，於上周五（15日）舉行投資者關係活動，披露目前其高速光模塊訂單需求旺盛，正推進國內外生產基地的擴產工作，保障800G及1.6T產品的交付。

　　該集團指，目前光模塊年化產能350萬支，800G光模塊依然是市場需求主力產品，保持著較高的出貨佔比，1.6T光模塊作為下一代算力集群的核心器件，自今年以來已正式進入規模化量產與加速滲透的階段，市場需求增長迅速，行業整體處於高景氣周期。該集團指，1.6T高速光模塊產品已完成小批量供貨，後續會根據客戶需求，有序安排批量發貨，但不便透露訂單指引。

　　該集團指，有關上游物料問題，此前就已預見到需求增長向上游傳導帶來的供應鏈緊張局面，已提前構建供應鏈保障體系。針對硅光芯片、CW光源、DSP及光隔離器用法拉第旋光片等重要物料與多家供應商開展合作，通過保供協議、定向固定資產投資、直接或間接股權投資等多種方式，提前鎖定供應和上游產能，關鍵物料已進行合理儲備，以保障生產經營需求。目前該集團核心物料儲備合理，可有效應對供應鏈波動影響，且當前產能處於高負荷運轉狀態，具備保障產品按計劃交付的能力。
《經濟通通訊社19日專訊》

【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中國從不好戰，西方「強則必霸」

15/05/2026 10:41

大國博弈

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區