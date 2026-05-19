劍橋科技(06166)高速光模塊訂單需求旺盛，推進擴產工作

劍橋科技(06166)(滬:603083)公布，於上周五（15日）舉行投資者關係活動，披露目前其高速光模塊訂單需求旺盛，正推進國內外生產基地的擴產工作，保障800G及1.6T產品的交付。



該集團指，目前光模塊年化產能350萬支，800G光模塊依然是市場需求主力產品，保持著較高的出貨佔比，1.6T光模塊作為下一代算力集群的核心器件，自今年以來已正式進入規模化量產與加速滲透的階段，市場需求增長迅速，行業整體處於高景氣周期。該集團指，1.6T高速光模塊產品已完成小批量供貨，後續會根據客戶需求，有序安排批量發貨，但不便透露訂單指引。



該集團指，有關上游物料問題，此前就已預見到需求增長向上游傳導帶來的供應鏈緊張局面，已提前構建供應鏈保障體系。針對硅光芯片、CW光源、DSP及光隔離器用法拉第旋光片等重要物料與多家供應商開展合作，通過保供協議、定向固定資產投資、直接或間接股權投資等多種方式，提前鎖定供應和上游產能，關鍵物料已進行合理儲備，以保障生產經營需求。目前該集團核心物料儲備合理，可有效應對供應鏈波動影響，且當前產能處於高負荷運轉狀態，具備保障產品按計劃交付的能力。

《經濟通通訊社19日專訊》