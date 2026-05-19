《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(18日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3444.69
|瀾起科技
|(688008)
|3435.87
|海光信息
|(688041)
|2453.45
|中天科技
|(600522)
|2269.33
|工業富聯
|(601138)
|2159.37
|佰維存儲
|(688525)
|2011.94
|中微公司
|(688012)
|1967.58
|寒武紀
|(688256)
|1920.99
|長電科技
|(600584)
|1701.03
|貴州茅台
|(600519)
|1661.67
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7560.82
|新易盛
|(300502)
|4973.73
|寧德時代
|(300750)
|4072.70
|立訊精密
|(002475)
|3966.28
|北方華創
|(002371)
|3710.60
|天孚通信
|(300394)
|3423.27
|陽光電源
|(300274)
|2575.72
|東山精密
|(002384)
|2238.21
|江波龍
|(301308)
|1916.79
|德明利
|(001309)
|1833.76
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社19日專訊》
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