《中美關係》商務部：中美解決部分農產品非關稅壁壘，恢復美牛肉企業在華註冊

中美經貿團隊在「習特會」舉行前的5月12-13日在韓國舉行了經貿磋商並取得積極共識。中國商務部網站今日發布「商務部美大司負責人解讀中美經貿磋商初步成果」的文章，稱中美同意推動恢復並不斷拓展農產品領域貿易合作，並解決了部分農產品非關稅壁壘和市場准入。



*農產品納對等降稅框架，設擴大雙向貿易指導性目標*



對於中美在擴大雙向貿易尤其是農產品貿易方面達成的共識情況，商務部稱，經過磋商，雙方就推動解決雙方部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題達成一系列積極共識，並原則同意將相關產品納入對等降稅框架安排，同時還設定了擴大農產品雙向貿易的指導性目標。期待雙方通過共同降低關稅、減少非關稅壁壘、擴大市場准入等方式，為雙向農產品貿易創造有利條件，推動恢復並不斷拓展農產品領域貿易合作。



*美方承諾解除中國輸美乳製品等自動扣留措施*



關於中美雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題，中國商務部稱，美方承諾解決或實質性推動解決中國部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題，主要包括：一是承諾解除自2008年起對中國輸美乳製品和含乳食品實施的自動扣留措施，該項措施解除後將為中國相關產品輸美提供更便利的貿易條件；二是同意接受中國介質盆景試驗性輸美，並盡快啟動修訂相關規定，推動實現中國介質盆景對美市場准入；三是同意推動解除中國輸美3類水產品自動扣留措施。另外，美方還就認定山東高致病性禽流感無疫區和加快審核中國有關企業移出進口警報紅名單申請做出積極承諾。



按照有關法律法規，中方恢復符合要求的美輸華牛肉企業註冊、解除美國部分符合要求州的高致病性禽流感疫情限制、恢復自美國相關州進口禽類產品，將加快審核因藥殘問題被暫停輸華的美國牛肉企業的整改材料，並將圍繞美方關注的農業生物技術與美方進行交流溝通。



商務部強調，中美是彼此重要的農產品貿易夥伴。上述成果的達成，既解決了雙方關切的具體問題，也為深化合作奠定了基礎、營造了良好氛圍。目前部分承諾已如期落地。下一步，雙方應繼續堅持平等對話、相向而行，在農業領域不斷拉長合作清單、縮短問題清單。中方願與美方一道，充分發揮各自資源稟賦和比較優勢，為深化雙邊農業合作、促進農產品貿易創造良好條件。



*美方疫管措施符合中方要求，恢復美牛企業在華註冊*



關於恢復符合要求的美輸華牛肉企業註冊，中國商務部表示，此前，考慮到美國內高致病性禽流感疫情跨物種傳播風險，為確保自美進口牛肉安全，中國海關總署暫緩批准美國牛肉企業在華註冊。此後，美方根據中方要求多次提供了疫情管控相關技術資料。中方依據中國相關法律法規和國際動物衛生規則，對美方提供的資料進行了嚴格科學評估，認為美方採取的措施符合中方要求，決定恢復相關美國牛肉企業在華註冊。同時，對於部分因有關藥物殘留超標被暫停進口的美國牛肉企業，中方已經向美方提供了包括整改工作要求在內的解決路徑，將本著科學原則對美方整改情況開展風險評估，並派技術團隊赴美開展現場檢查。中方將根據評估結果確定下一步工作措施。



中方重視中美農業貿易合作，歡迎美優質農產品進入中國市場，將與美方在中美經貿磋商機制下，就後續工作保持密切溝通，推動妥善解決中美雙方各自關切。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》