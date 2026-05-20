《中美關係》中國商務部重申對稀土出口管制依法依規，會審核合規、民用許可申請

中美經貿團隊在「習特會」舉行前的5月12-13日在韓國舉行了經貿磋商並取得積極共識。中國商務部網站今日發布「商務部美大司負責人解讀中美經貿磋商初步成果」的文章，其中對稀土等關鍵礦產實施出口管制的問題，強調對合規、民用許可申請予以審核。



對於美白宮網站提及「中國將解決美國關於稀土及其他關鍵礦產（包括釔、鈧、釹、銦）供應鏈短缺的關切；中國還將解決美國關於禁止或限制銷售稀土生產加工設備和技術的關切」，中國商務部稱，中美經貿團隊就有關出口管制問題進行了充分溝通交流，雙方將共同研究解決彼此合理合法關切。中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。中方願與美方一道共同為促進兩國企業互利合作、保障全球產業鏈供應鏈安全穩定創造良好條件。



*商業化原則引進200架波音飛機，美方將提供零部件供應保障*



此外，就美國總統特朗普稱中方同意購買200架波音飛機，中國商務部稱，航空是中美兩國深化互利共贏合作的重點領域。按照中美元首達成的重要共識，中國航空根據自身航空運輸發展需要，將按照商業化原則引進200架波音飛機。同時，美方將為中方提供充足的發動機、零部件供應保障。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》