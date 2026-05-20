【習普會】中俄簽署加強全面戰略協作聯合聲明，以及能源等20項合作文件

國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行小範圍會談後，再舉行大範圍會談。大範圍會談下午結束後，習近平同普京共同出席合作文件簽字儀式，之後兩人共同會見記者。



中俄元首簽署了兩國關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，雙方還將共同發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。此外，中俄雙方簽署了創新、能源、新聞、教育等領域共20項合作文件。



*習近平：會談富有成果，中俄關係已邁上新起點*



在共同會見記者時，習近平表示，「剛才我同普京總統舉行深入友好富有成果的會談，就一系列重大問題進行了戰略溝通」，並指中俄關係達到新時代全面戰略協作夥伴關係的歷史最高水平，「在我和普京總統的共同戰略引領下，中俄關係已經邁上新起點」。中俄雙方要順應和平發展、合作共贏的時代潮流，推動中俄關係實現更高質量發展；築牢更高質量政治互信，堅定彼此戰略支持。同時，要揮好能源資源互聯互通等合作壓艙石作用，加緊培育壯大數字經濟，人工智能、科技創新等合作新動能。



普京則稱，俄羅斯準備繼續向中國供應能源，並形容與習近平的會談友好且富有建設性，兩國關係已達到前所未有的水平。



*習近平：堅定不移推動中俄關係長期健康穩定高質量發展*



在會談期間，習近平強調，堅定不移推動中俄關係長期、健康、穩定、高質量發展，是雙方著眼兩國根本利益和世界發展大勢作出的戰略選擇。中俄雙方要聚焦兩國發展振興目標，加強對全方位合作的統籌設計，推動經貿投資、能源資源、交通運輸、科技創新等務實合作提質升級，積極布局前沿領域合作，以新質生產力打造增長新引擎；加強教育、文化、電影、旅遊、體育等人文交流合作，夯實兩國友好的社會民意基礎；深化多邊協作，進一步密切在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織等多邊平台的協調和配合，堅定不移維護戰後國際秩序和國際法權威，團結全球南方，引領全球治理體系改革的正確方向。



普京表示，在雙方共同努力下，俄中關係達到空前的高水平。睦鄰友好合作條約為兩國關系奠定了堅實法律基礎，在當前形勢下具有更加重要的現實意義。俄方願同中方一道，恪守條約精神，加強戰略協調與務實合作，推動兩國關係邁上更高水平。



兩國元首在會談期間一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》