《駐京專電》金監總局對普惠小微貸「量增」指標鬆綁，一視同仁向民企提供信貸服務

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國家金融監管總局19日發布《關於做好2026年小微企業金融服務工作的通知》，對今年小微企業金融服務在增量方面的硬性要求進一步鬆綁。《通知》僅提出要穩定信貸投放，明確銀行業金融機構要提供與小微企業、民營企業需求相匹配的信貸供給，實現貸款質的有效提升和量的合理增長；不再提及以往要求的「全國普惠型小微企業貸款增速不低於各項貸款增速」等目標。



《通知》明確要「提升資產質量」，要求銀行業金融機構堅持線上、線下並重，加強科技賦能，提升小微企業信貸業務盡職調查、授信評審及風險管理水平；加強信貸資金流向監控，確保貸款資金用於企業生產經營；強化資產質量監測分析，做實貸款風險分類等。



利率定價方面，《通知》提出，要加強貸款利率定價管理，合理確定普惠型小微企業貸款利率水平，增強業務發展可持續性。此外，《通知》強調要做好首貸、信用貸、中長期貸款支持，增加小微企業法人貸款投放，重點支持科技、消費、外貿等領域小微企業。



《通知》對提升民營企業金融服務水平著墨頗多。例如，明確提出「一視同仁向民營企業提供信貸服務，不得在授信、信貸管理、風控管理、服務收費等方面設置針對所有制的差別化條件」，要求「指定專門部門牽頭負責民營企業金融服務工作，將民營企業信貸業務納入內部績效考核」等。



*加大重點產業鏈上下遊小微企業信貸投放*



《通知》明確，銀行業金融機構要圍繞發展新質生產力，加強科技和創新型小微企業金融服務，助力高水平科技自立自強。創新優化消費領域小微和民營企業金融產品，支持構建多元化消費場景，助力提振消費擴大內需。加大重點產業鏈上下遊小微企業信貸投放，助力擴大民間投資。強化小微和民營外貿企業金融服務，支持內外貿一體化發展。鼓勵開發適合「兩司兩員」等新就業群體實際融資需求、財務狀況和風險水平的信貸產品。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》