《駐京專電》財政部預撥1.2億元資金，支持廣西貴州等5省救災

財政部、應急管理部緊急預撥1.2億元中央自然災害救災資金，支持湖北、湖南、廣西、重慶、貴州5省（區、市）開展災害應急搶險救援和受災群眾救助工作，統籌做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等，切實保障人民群眾生命財產安全。



近日，廣西柳州先後發生兩次5.2級地震，造成2人死亡，7000多名群眾被轉移，房屋倒損；湖北、湖南、廣西、重慶、貴州等地遭遇今年首輪持續性強降雨過程，引發洪澇、地質災害。



*強降雨致湖南石門5人死亡、11人失聯*



據央視新聞，自5月17日7時以來，湖南石門遭遇今年以來第一輪強降雨過程。截至目前，石門全縣共有23個鄉鎮區場不同程度受災，受災人口10.32萬人，5人死亡、11人失聯。應急救援工作持續進行中。



*發改委安排3000萬元支持貴州災後恢復*



國家發改委緊急安排中央預算內投資3000萬元，支持貴州省做好洪澇和地質災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路、水利等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。



國家防災減災救災委員會已於19日啟動國家四級救災應急響應。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》