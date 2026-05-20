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AH股新聞

20/05/2026 09:43

《駐京專電》北京發改委：對民營經濟組織保障合理用地需求、開放科技資源等

　　北京市發改委日前發布《北京市民營經濟促進條例（草案徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。《條例》提出，在要素支持方面，將鼓勵採用長期租賃、先租後讓、彈性年期出讓等方式保障民營經濟組織合理用地需求，允許符合條件的民營經濟組織按規定開展職稱自主評審，向民營經濟組織平等供給公共數據。在創新發展方面，將向民營經濟組織開放重大科研基礎設施等科技資源，支持民營經濟組織公平參與場景資源開發利用。

　　北京市發改委副主任林劍華介紹，《條例》強化企業創新主體地位，推動創新資源向企業集聚，通過支持牽頭承擔國家重大技術攻關任務、公平開放各類科技設施和應用場景、加大創新成果知識產權保護等舉措，支持民營經濟組織加強自主創新、轉變發展方式，在發展新質生產力中積極發揮作用。此外，《條例》還引導民營經濟組織守法誠信經營、履行社會責任、建立現代企業制度等。

　　林劍華表示，「我們將會同有關部門強化剛性約束，務實推動解決市場准入隱性壁壘、拖欠帳款、保護合法權益等民營企業重點關切，提升企業獲得感」。他並指，在《條例》實施過程中，有關部門將注重傾聽各方特別是民營企業的意見建議，不斷完善制度機制，努力營造促進民營經濟健康發展的良好制度環境。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》

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