《駐京專電》公安部：嚴打涉稅犯罪，偵辦8400餘宗案件、挽回逾23億元經濟損失

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公安部經濟犯罪偵查局局長華列兵今日在發布會上表示，2025年至2026年4月底，全國公安機關在八部門常態化聯合打擊涉稅違法犯罪工作機制下，依法嚴打涉稅犯罪，共立案偵辦危害稅收徵管犯罪案件8400餘宗，挽回經濟損失23億餘元人民幣。



具體做法包括：一是與稅務部門緊密協作，將註冊空殼公司實施虛開、騙領政府獎補等犯罪作為打擊重點；二是嚴打騙取出口退稅犯罪，2025年以來，全國公安機關共立騙稅案件300餘宗，今年以來挽回直接經濟損失數同比上升20.8%；三是聯合最高人民檢察院印發虛開增值稅專用發票犯罪、騙取出口退稅犯罪案件證據指引，切實提升辦案質效和規範執法水平。



*對上市公司財務造假「零容忍」，嚴懲涉案股東、實控人等*



此外，公安部有關負責人表示，廣大投資者對個別上市公司搞財務造假的問題深惡痛絕，公安機關堅持對這類犯罪「零容忍」、對公司「強保護」。對上市公司財務造假類犯罪，公安機關始終保持嚴打高壓態勢，從嚴懲治涉嫌犯罪的上市公司控股股東、實際控制人等，深挖財務造假背後的挪用資金、職務侵佔等掏空公司資產的犯罪行為，對參與和配合造假的中介機構及第三方「一案雙查」，對相關犯罪實施全鏈條、全方位、全環節打擊。



公安部並公布了2025年以來打擊經濟犯罪20宗典型案例。其中，在金某靈公司違規披露重要信息、欺詐發行證券案中，金某靈公司董事長、總經理季某夥同財務總監袁某等人，自2017年至2022年，通過多種方式虛增各年度營業收入和利潤，連續六年對外披露虛假年度報告，虛增利潤總額近8.2億元人民幣。此外，這20宗案例還涉及非法經營、洗錢、偽造貨幣、保險詐騙、騙取出口退稅等多個方面。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》