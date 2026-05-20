《中美關係》中國商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降稅框架規模各300億美元或更多

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中美經貿團隊在「習特會」舉行前的5月12-13日在韓國舉行了經貿磋商並取得積極共識。中國商務部網站今日發布「商務部美大司負責人解讀中美經貿磋商初步成果」的文章，當中指出，對等降稅框架安排規模各為300億美元或更多，雙方並將推動吉隆坡經貿磋商關稅措施暫停實施延期等。



*冀美守諾未來對華關稅不超吉隆坡經貿磋商水平*



商務部稱，本次經貿磋商，中美經貿團隊圍繞關稅問題深入溝通，就有關雙邊關稅做出安排。希望美方信守承諾，未來無論以何種理由加徵或替代對華關稅，美對華關稅水平都不能超過吉隆坡經貿磋商聯合安排的水平，並通過後續磋商，進一步取消對華有關單邊關稅，為雙方拓展經貿合作創造積極條件。



同時，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多，對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。這一安排落地後，不僅有利於穩定和拓展中美雙邊貿易，也將為全球開放合作提供有益借鑒。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。



*中美將推動吉隆坡經貿磋商聯合安排延期*



就吉隆坡經貿磋商聯合安排延期問題，商務部稱，2025年10月，中美雙方在吉隆坡就解決各自關切的經貿問題達成聯合安排，將部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月10日，包括美方24%對等關稅和中方相關反制措施；美方出口管制50%穿透性規則和中方相關出口管制等措施；美方對華海事、物流和造船業301調查措施和中方相關反制措施等。



相關安排對中美經貿關係穩定意義重大，推動相關安排延期符合兩國共同利益，也符合國際社會期待。本次磋商中，中美雙方重申將繼續落實好前期經貿磋商成果，雙方經貿團隊將保持密切溝通磋商，推動吉隆坡經貿磋商聯合安排延期，為兩國經貿合作提供更加穩定的政策環境和市場預期。



*盡快就兩個理事會架構、職能等形成具體安排*



此外，對於中美雙方同意建立貿易理事會和投資理事會，商務部介紹，經過磋商，中美雙方同意成立政府間貿易理事會和投資理事會，雙方經貿團隊將保持密切溝通，盡快就理事會的架構、職能、運行模式等形成具體安排。兩個理事會成立後，將為雙方務實討論貿易和投資領域彼此關切提供平台，有利於雙方交流政策、拓展合作、管控分歧，推動中美雙方經貿磋商由「危機式應對」轉向「機制化管理」，為雙方經貿合作提供有效機制保障。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》