《鍾之日記》中芯領漲，阿里走疲

5月20日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



通脹憂慮加劇，美債息急升，美股三大指數隔晚全線收黑，恒指今日亦低開低走。中俄元首舉行會談，可惜A股沒提振，國產存儲兩大龍頭競速IPO，激勵芯片股走揚。恒指全日收報25651，跌146點或0.6%，全日主板成交近2621億元。



*中俄元首簽署聯合聲明，滬指微跌0.18%*



習普會今日北京登場，由於此次中俄元首峰會緊接在美國總統特朗普訪華之後，會談氛圍與成果備受關注。A股三大指數漲跌不一，滬指微跌0.18%收報4162.18點，深成指無升跌，創業板指揚0.34%。滬深兩市全日成交2.95萬億元人民幣，較上個交易日增2.3%。



國家主席習近平同俄羅斯總統普京舉行大範圍會談時表示，堅定不移推動中俄關係長期健康穩定高質量發展。中俄雙方要推動兩國的互信愈扎愈牢，合作成色愈來愈足，友誼之路愈來愈寬。普京則表示，俄中關係已達到前所未有的高度，並邀請習近平明年訪問俄羅斯。兩國領導人簽署了關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，中俄雙方還簽署了創新、能源、新聞、教育等領域共20項合作文件。



盤面上，國產存儲雙雄長江存儲、長鑫科技衝刺IPO，刺激半導體芯片股爆發，板塊指數漲近4%，華虹公司(滬:688347)升18.7%，中芯國際(滬:688981)收高12.6%。至於電力股大幅下挫，傳媒娛樂、汽車及貴金屬全面走弱，另三大電信運營商集體走低，中國電信(滬:601728)跌6.5%。



*國產存儲「雙雄」衝刺IPO，芯片股獲提振*



國產存儲「雙雄」上市進程取得突破。5月19日，長江存儲控股股份有限公司在湖北證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並上市，輔導券商為中信證券、中信建投證券。此前，長鑫科技剛於5月17日更新招股說明書準備衝擊科創板。這標誌著中國兩大存儲龍頭相繼向資本市場發起衝刺，市場視為國產半導體產業鏈崛起和AI算力時代存儲戰略價值重估的標誌性事件。



根據Omdia數據，長鑫科技已成中國第一、全球第四的DRAM廠商，一季度歸母淨利潤同比暴增1688%。更關鍵的是，其2023-2025年產能利用率持續攀升，分別為87.06%、92.46%、95.73%，已接近滿產狀態。市場預期其強勁的現金流將支撐新一輪產能擴張。



至於成立於2016年12月長江存儲，業務覆蓋存儲器製造、晶圓代工、封裝測試、產業投資、園區運營與創新孵化全價值鏈環節，是中國最大的NAND Flash製造商。《財新》引述公募基金經理指，預計長江存儲的估值跟長鑫科技差不多，至少有兩三萬億元人民幣。



憧憬國內存儲雙雄IPO，兆易創新(03986)盤中見712元創新高，收高17%；國內晶片代工龍頭中芯(00981)對後市展望樂觀，早前上調第二季度業績指引，今日收升9.7%，領漲藍籌。另華虹半導體(01347)漲近14%，納芯微(02676)揚逾8%，壁仞科技(06082)升約6%。



*阿里雲峰會連發AI新品，股價仍跌1%*



阿里巴巴(09988)今日在杭州舉辦2026阿里雲峰會，集中發布多款產品，並宣布全面升級其全棧AI能力。不過，相關消息未能提振股價，阿里今日收跌1.05%，報131.9元。



會上，千問新一代旗艦大模型Qwen3.7-Max正式發布，定位為「面向智能體時代的新一代旗艦模型」，其最突出的核心優勢在於智能體能力的廣度與深度。據介紹，千問3.7在編程、推理等核心能力上持續突破，能夠全自主完成35小時的超長程智能體複雜任務。



同時，阿里雲亦升級相關基礎設施。平頭哥訓推一體AI芯片真武M890與ICN Switch互聯芯片正式亮相，並已應用於阿里雲磐久AL128號節點服務器。基於新款芯片，該款服務器通信時延低至百納秒級，可讓128張AI芯片組成一台計算機，滿足Agentic時代的並發推理和大模型訓練需求。



平頭哥半導體副總裁高慧透露，平頭哥累計出貨已達56萬片。這一數據較之前公開的45萬片大增11萬片，亦多於日前阿里獲批購買英偉達H200的7.5萬顆。平頭哥已於此前從阿里集團分拆，正為獨立IPO作準備。



另外，著名投資人段永平管理的H&H International Investment近日向美國SEC提交了2026年一季度13F持倉報告。截至一季度末，該基金總持倉市值達到200億美元。值得注意的是，在本次調倉中，段永平已徹底清空阿里巴巴美股的持倉。



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