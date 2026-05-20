特斯拉中國密集招聘智駕測試崗位，加快推進FSD在華落地

據《每日經濟新聞》報道，特斯拉中國近日發布多個與智能駕駛測試相關的招聘崗位，引發行業對其完全自動駕駛（Full Self-Driving，簡稱FSD）加速落地中國市場的相關猜測。



招聘信息顯示，「智駕測試」相關崗位包括智駕測試（實車測試）技師、智駕測試工程師及智駕場地測試專員等，工作地點覆蓋北京、上海、廣州、深圳、蘇州、武漢等九個城市。此外，AI數據標註員等一系列崗位也在急招中。



崗位職責顯示，智駕測試屬於ADAS測試操作員，負責識別各軟件迭代版本中的功能改進和性能退化問題，並且要求靈活出差至國內外各地，在公共道路、測試跑道和驗證場地對車輛進行實地測試；當中還提及要「跟蹤中國認證和監管法規變化」，同時提及「加速完全自動駕駛」、「主動安全功能」、「Autopilot整車級測試」等。



該媒體記者以消費者身份諮詢特斯拉官方客服，詢問購買6.4萬元人民幣智能輔助駕駛功能後能否通過OTA（空中升級）使用，對方回覆稱，「您的車輛暫不適配該功能，公司正根據國家相關法規要求積極推進審批工作，一旦審批就緒盡快推送給國內客戶」。



特斯拉中國官網曾多次調整FSD的中文譯名，從「完全自動駕駛能力」改為「FSD智能輔助駕駛」，去年3月再改為「智能輔助駕駛」。

《經濟通通訊社20日專訊》