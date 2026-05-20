【提振內房】專家：上海等大城市樓市回暖明顯，未來料呈區域深度分化

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2026清華五道口全球金融論壇於5月17日至20日在成都舉行。會議期間，清華大學五道口金融學院不動產金融研究中心研究總監郭翔宇接受《紅星新聞》專訪時指出，目前樓市已出現一定復甦跡象，以上海為代表的大城市表現尤為明顯，這也契合全球房地產市場的周期運行規律；惟市場整體復甦仍需時間，具體節點難以精準判定，取決於多重因素。



在政策層面，郭翔宇認為，此前出台的政策大多為需求端調控政策，放開限購、下調房貸利率此類舉措能夠快速釋放剛需與改善型住房購房需求。市場供給方面，不少大城市住宅供地規模大幅縮減，商品房年供應量相較五年前已經明顯下滑。在市場供給持續減少、購房需求逐步回升的雙重作用下，樓市出現復甦態勢是必然趨勢。



*樓市供給結構需因應市場需求調整*



針對人口結構改變、城鎮化進程的背景，郭翔宇指出，未來樓市最核心的趨勢是區域深度分化。參考海外樓市發展經驗，日本全國人口總量持續下滑，東京、大阪等核心大都市仍聚集大量人口，城市之間發展差距愈發明顯。



他認為，國內樓市亦將呈現類似格局，北京、上海等一線城市持續保持人口淨流入，成都等強二線核心城市人口吸引力與城市發展活力也十分突出，這類城市長期發展潛力與樓市活力穩居前列。相反，人口持續外流、傳統產業衰敗且未能完成產業升級轉型的城市，不宜再盲目增加住宅土地與新房供應。未來樓市購房需求會呈現明顯分層分化，住宅市場供給結構也需因應市場需求調整。

《經濟通通訊社20日專訊》