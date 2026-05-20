《中國監管》金監總局：圍繞「四個支柱」規範保險資管公司，避免「內捲式」競爭

據《證券時報》報道，金融監管總局資管司圍繞「四個支柱、四項目標、16項核心要素」，對保險資管公司提出監管要求。



第一支柱是受托責任和投資者保護。規範保險資管公司和投資者之間的關係，主要目標是解決信息不對稱和代理問題，重點關注的四個核心要素包括規範履職盡責、強化信息披露、防範利益衝突、加強投資者教育。



第二支柱是防範系統性風險。規範保險資管公司與金融市場之間的關係，主要目標是防止引發或放大整個金融系統的風險。重點關注控制風險敞口、清理通道業務、合法合規性審查等要素。



第三支柱是市場效率和穩定性。規範保險資管與金融同業的關係，主要目標是營造公平、透明、有效的發展環境。重點包括統一監管規則、加強自律管理、規範市場秩序、強化分類監管等要素。



第四支柱是金融穩定與宏觀審慎。主要規範保險資管與實體經濟、社會治理之間的關係，主要目標是管控資管機構集體行為對宏觀經濟社會穩定的影響。核心包括引導回歸本源、強化風險防控、開展壓力測試、加強逆周期調節。



監管部門強調，保險資管要堅持走高質量發展的道路，不搞同質化、「內捲式」競爭，要有序競爭，避免市場亂象。保險資管應聚焦主業，依托「長錢長投」的資源稟賦和優勢特點，更好投身金融「五篇大文章」，服務經濟社會高質量發展，構建差異化、特色化、專業化的發展路徑。

《經濟通通訊社20日專訊》