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AH股新聞

20/05/2026 08:47

《汽車新勢力》Stellantis將與東風成立合資企業，在法國工廠生產嵐圖汽車

　　外電消息，Stellantis將宣布與東風汽車(滬:600006)成立合資企業，並宣布一項協議，將在Stellantis位於法國雷恩的工廠為東風生產至少一款嵐圖(Voyah)品牌的純電動汽車。

　　消息人士稱，根據兩家公司簽署的一份意向書，Stellantis將持有該合資企業51%的股權。該協議最早可能於今日上午公布。

　　報道稱，此舉建立在上周達成的一項協議基礎之上。根據該協議，東風將在中國生產Jeep和標致品牌車型。Stellantis定於周四（21日）舉行資本市場日活動，公司首席執行官菲洛薩（Antonio Filosa）預計將向投資者闡述其在重奪北美和歐洲市場份額的計劃。

　　該合資項目也使Stellantis站在傳統汽車製造商推動中國車企利用歐洲閒置產能的前沿。包括奇瑞(09973)在內的中國車企正積極尋求租用歐洲車企的閒置產能，以加快在當地生產汽車的步伐。汽車零部件廠商麥格納（Magna）已在其奧地利工廠為小鵬(09868)和廣汽(滬:601238)代工生產汽車。
《經濟通通訊社20日專訊》

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