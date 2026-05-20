【聚焦數據】內地首4月財收增3.5%、支出增1.3%，證券印花稅收入漲逾七成

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▷ 證券交易印花稅935億元同比增74.8%
▷ 國有土地使用權出讓收入6801億元同比降27.2%
財政部公布1-4月財政收支情況。1-4月，全國一般公共預算收入83404億元（人民幣．下同），同比增長3.5%。其中，全國稅收收入68097億元，同比增長3.9%；非稅收入15307億元，同比增長1.6%。
分中央和地方看，中央一般公共預算收入35474億元，同比增長4.6%；地方一般公共預算本級收入47930億元，同比增長2.7%。
*消費稅降3.3%，車輛購置稅增13.3%*
主要稅收收入項目中，印花稅2063億元，同比增長27.8%。其中，證券交易印花稅935億元，同比增長74.8%。
國內增值稅27806億元，同比增長5.9%；國內消費稅6286億元，同比下降3.3%；企業所得稅17249億元，同比下降0.5%；個人所得稅6031億元，同比增長12.2%；進口貨物增值稅、消費稅6375億元，同比增長11.2%。關稅761億元，同比增長10.9%；車輛購置稅767億元，同比增長13.3%。
*首4月支出進度近五年同期最快*
支出方面，1-4月，全國一般公共預算支出94809億元，同比增長1.3%。支出規模為年初預算的31.6%，進度為近5年同期最快。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出12910億元，同比增長5.1%；地方一般公共預算支出81899億元，同比增長0.7%。
主要支出科目中，債務付息支出4283億元，同比增長6.5%；社會保障和就業支出18079億元，同比增長7.3%；衛生健康支出8310億元，同比增長11.4%；節能環保支出1572億元，同比下降6.8%。
*首4月國有土地使用權出讓收入跌近三成*
另外，1-4月，全國政府性基金預算收入10208億元，同比下降18.9%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入1491億元，同比增長6.5%；地方政府性基金預算本級收入8717億元，同比下降22.1%，其中，國有土地使用權出讓收入6801億元，同比下降27.2%。
1-4月，全國政府性基金預算支出25431億元，同比下降2.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出877億元，同比增長14%；地方政府性基金預算支出24554億元，同比下降3.2%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出11702億元，同比下降14.3%。
《經濟通通訊社20日專訊》
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