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AH股新聞

20/05/2026 14:02

《中國要聞》航天科工火箭公司招聘財務副總監，或推進IPO進程

　　據內媒《大河財立方》報道，內地首家商業火箭公司或準備IPO。航天科工火箭技術有限公司一則招聘啟事公布了其籌劃IPO的進展。

　　根據招聘信息，航天科工火箭擬招聘財務副總監1人。該崗位主要職責包括：負責建立符合上市規範的財務制度和治理架構，牽頭上市輔導財務專項工作，配合中介機構完成IPO財務核查與輔導驗收，參與投資等項目財務盡調與風險把控，負責內外部審計相關工作；推動財務數字化、業財融合體系建設，賦能經營決策、產品研發和市場拓展，搭建高素質財務團隊等工作。

　　航天科工火箭成立於2016年2月，位於武漢市，是內地首家以商業模式開展研發和應用的專業化火箭公司，註冊資本約8.59億元（人民幣．下同）。

　　此前，航天科工火箭由中國航天三江集團有限公司持股56.4347%，後者由中國航天科工集團全資持股。2025年12月底，航天科工火箭29.5904%股權在北京產權交易所掛牌轉讓，轉讓底價32.9985億元，轉讓方為中國航天三江集團有限公司。據此估算，航天科工火箭整體估值約為111億元。

　　2026年4月初，武漢武創星航創業投資基金合夥企業（有限合夥）以底價摘得該29.5904%股權，航天三江持股比例由此降至26.8443%。武創星航實控人為武漢市人民政府國有資產監督管理委員會。

 
《經濟通通訊社20日專訊》

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