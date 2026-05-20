《大灣區》深圳低空空域鬆綁，120米以下開放空域佔全市約75%

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民用無人駕駛航空器綜合管理平台(UOM)近日正式發布通知，宣布全國新版無人駕駛航空器適飛空域全面啟用。這是自《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施以來，規模最大的一次空域優化調整。



據《21世紀經濟報道》報道，深圳在這次調整中表現尤為亮眼。UOM平台顯示，深圳120米以下的適飛空域已實現大範圍開放，開放區域覆蓋深圳市域空域的約75%。除機場淨空保護區、重點敏感區域等特殊區域外，深圳大部分城區已具備低空飛行的基礎條件。



*福田南山等區域大面積轉為適飛區，進一步發展低空經濟*



根據規劃，到2026年底，深圳全市120米以下無人機適飛空域佔比將超過75%，建成低空起降點1200個以上，並開通載人、載貨飛行等低空商業航線1000條以上。本次福田、南山等核心區域大面積轉為適飛區，為低空物流、即時配送、醫療物資運輸、載人eVTOL(電動垂直起降飛行器)等應用場景進一步消除了空域壁壘。



例如，此前美團、順豐等企業已在南山、福田部分區域開展無人機配送服務。本次更新後，更多核心商圈和居民區的「空中物流通道」有望加速打通，極大提升城市物流效率。同時，深圳市已規劃112個醫療物資運輸起降點，空中醫療物資、檢測樣本、血液運送網絡將進一步擴展，為城市應急保障體系增添新的維度。



值得注意的是，適飛空域的擴大並不意味著無人機可以「隨便飛」。根據《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，微型、輕型、小型無人機在適飛空域內飛行，通常無需向空中交通管理機構提出飛行活動申請；但涉及中繼飛行、投放物品、飛越集會人群、在移動交通工具上操控、集群飛行等情況，仍需依法申請，確保低空飛行的安全與秩序。

《經濟通通訊社20日專訊》