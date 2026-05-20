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AH股新聞

20/05/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.4%，習普會今日登場

　　美國總統特朗普表示，若德黑蘭不盡快達成止戰協議，美國或會在數日內恢復對伊朗的打擊，隔晚美股指數下跌。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.4%，報4152.7點，深成指低開0.53%，創業板指低開0.48%。

　　俄羅斯總統普京昨晚抵達北京，對中國展開為期兩天的國事訪問。中國外交部長王毅昨晚親自接機。此次是普京第25次訪華，今天將與中國國家主席習近平舉行會談，強化兩國戰略夥伴關係。習普會料將針對各領域合作以及共同關心的國際和區域問題交換意見，雙方預計將簽署將近40項雙邊合作文件，涵蓋工業、交通以及核能等領域。

　　金融監管總局近日印發《關於做好2026年小微企業金融服務工作的通知》，要求充分發揮支持小微企業融資協調工作機制作用，推動小微企業金融服務「穩投放、優結構、提質量、可持續」。業內人士分析，《通知》的一大看點是，不再設定貸款增速要求，而是更強調信貸結構優化和業務可持續發展，有望推動小微企業金融服務從「規模驅動」轉向「質量優先」。

　　另外，人民銀行今日進行500億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放495億元。人行並公布5月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第12個月持穩。
《經濟通通訊社20日專訊》

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