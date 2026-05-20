《Ａ股行情》中俄元首簽署聯合聲明，滬指微跌0.18%，芯片股強勢

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習普會今日北京登場，由於此次中俄元首峰會緊接在美國總統特朗普訪華之後，會談氛圍與成果備受關注。A股三大指數漲跌不一，滬指微跌0.18%收報4162.18點，深成指無升跌，創業板指揚0.34%。滬深兩市全日成交2.95萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加672億元或2.3%。



國家主席習近平同俄羅斯總統普京舉行大範圍會談時表示，堅定不移推動中俄關係長期健康穩定高質量發展。中俄雙方要推動兩國的互信愈扎愈牢，合作成色愈來愈足，友誼之路愈來愈寬。普京則表示，俄中關係已達到前所未有的高度，並邀請習近平明年訪問俄羅斯。



兩國領導人共同出席了合作文件簽字儀式，簽署了關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，還將共同發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。中俄雙方還簽署了創新、能源、新聞、教育等領域共20項合作文件。



盤面上，國產存儲雙雄長江存儲、長鑫科技衝刺IPO，刺激半導體芯片股爆發，板塊指數漲近4%，華虹公司(滬:688347)升18.7%，中芯國際(滬:688981)收高12.6%。5月19日，長江存儲在湖北證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並上市，輔導券商為中信證券、中信建投證券。此前，長鑫科技剛於5月17日更新招股說明書準備衝擊科創板。長江存儲是中國最大的NAND Flash製造商。



今日電力股大幅下挫，傳媒娛樂、汽車及貴金屬全面走弱，另三大電信運營商集體走低，中國電信(滬:601728)跌6.5%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4850.70 -0.04 上證指數 4162.18 -0.18 13589.30 深證成指 15569.98 0.00 15947.90 創業板指 3921.79 +0.34 科創50 1832.02 +3.20 B股指數 283.36 -1.50 2.00 深證B指 1140.40 +0.14 0.97

《經濟通通訊社20日專訊》