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AH股新聞

20/05/2026 15:07

《Ａ股行情》中俄元首簽署聯合聲明，滬指微跌0.18%，芯片股強勢

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中俄元首北京簽署聯合聲明及20項合作文件
▷ 滬指跌0.18%收4162點，成交額2.95萬億元
▷ 芯片股因長江存儲、長鑫科技IPO衝刺上漲

　　習普會今日北京登場，由於此次中俄元首峰會緊接在美國總統特朗普訪華之後，會談氛圍與成果備受關注。A股三大指數漲跌不一，滬指微跌0.18%收報4162.18點，深成指無升跌，創業板指揚0.34%。滬深兩市全日成交2.95萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加672億元或2.3%。

　　國家主席習近平同俄羅斯總統普京舉行大範圍會談時表示，堅定不移推動中俄關係長期健康穩定高質量發展。中俄雙方要推動兩國的互信愈扎愈牢，合作成色愈來愈足，友誼之路愈來愈寬。普京則表示，俄中關係已達到前所未有的高度，並邀請習近平明年訪問俄羅斯。

　　兩國領導人共同出席了合作文件簽字儀式，簽署了關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，還將共同發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。中俄雙方還簽署了創新、能源、新聞、教育等領域共20項合作文件。

　　盤面上，國產存儲雙雄長江存儲、長鑫科技衝刺IPO，刺激半導體芯片股爆發，板塊指數漲近4%，華虹公司(滬:688347)升18.7%，中芯國際(滬:688981)收高12.6%。5月19日，長江存儲在湖北證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並上市，輔導券商為中信證券、中信建投證券。此前，長鑫科技剛於5月17日更新招股說明書準備衝擊科創板。長江存儲是中國最大的NAND Flash製造商。

　　今日電力股大幅下挫，傳媒娛樂、汽車及貴金屬全面走弱，另三大電信運營商集體走低，中國電信(滬:601728)跌6.5%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004850.70-0.04　
上證指數4162.18-0.1813589.30
深證成指15569.980.0015947.90
創業板指3921.79+0.34　
科創501832.02+3.20　
B股指數283.36-1.502.00
深證B指1140.40+0.140.97

《經濟通通訊社20日專訊》

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