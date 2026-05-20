《中國要聞》民營經濟促進法施行一周年，發改委召開民企座談會聽取意見

今日是民營經濟促進法施行一周年，國家發改委微信公眾號發文稱，發改委主任鄭柵潔今日主持召開民營企業座談會，圍繞當前經濟形勢、有關行業運行新特點新變化新趨勢以及宏觀政策在微觀層面落實情況，聽取意見建議。來自金屬冶煉加工、藥品研發生產、節水灌溉與智慧水利、中歐班列運營、人工智能等領域的德龍鋼鐵、恒瑞醫藥(01276)、大禹節水(深:300021)、義新歐、智譜華章等5家企業負責人在會上發言。



鄭柵潔表示，今年以來，國民經濟保持向新向優發展態勢，生產供給持續增長，就業物價總體穩定，發展動能優化升級，眾多新領域新賽道產生了很強的溢出帶動效應。希望大家充分認識中國經濟的強大韌性和潛在空間，堅定信心、把握機遇，堅持創新引領發展、規範經營管理、有效應對風險，在推動經濟社會高質量發展中發揮更大作用。



*推動科技自立自強、產業鏈自主可控，深入整治內捲式競爭*



下一步，發改委將用好用足宏觀政策，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，深入整治「內捲式」競爭，積極擴大有效益的投資，完善民營企業參與國家重大項目建設長效機制，不斷增強經濟發展內生動力。同時，扎實做好民營經濟促進法貫徹實施，加強民營經濟領域重大問題研究和政策儲備，政企協同促進民營經濟健康發展、高質量發展。







《經濟通通訊社20日專訊》