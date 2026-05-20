【ＡＰＥＣ】中國外交部：多方高度讚賞中方推進APEC合作取得積極進展

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一連兩天的2026年亞太經合組織(APEC)第二次高官會昨日在上海結束；高官會前，APEC各委員會、工作組於5月11-17日舉行了近40場會議。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問及會議情況和主要成果時指出，2026年亞太經合組織第二次高官會及相關會議5月11日至19日在上海舉行，外交部副部長馬朝旭出席該高官會的開幕式並致辭。會議期間共舉辦近40場活動和會議，涉及貿易投資、經濟技術合作、食品安全等多個領域，1000餘位代表與會。與會各方高度讚賞中方擔任東道主以來推進APEC合作取得的積極進展，表示將繼續支持中方辦會，共同推動APEC「中國年」取得豐碩成果。



據內媒報道，馬朝旭在該高官會上致辭時，引述國家主席習近平的話指出，中方將順應時代發展大勢，傾聽各成員呼聲，同各方攜手構建亞太共同體，為亞太乃至世界和平與發展注入新動力。馬朝旭又指，中方將圍繞今年APEC會議主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，以《APEC領導人深圳宣言》為平台，展望實現亞太共同體目標的路線圖，突出貿易、聯通、創新、發展四大支柱，籌備領導人會議成果。



APEC第三十三次領導人非正式會議定於今年11月18-19日在深圳舉行，並將配套舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。APEC「中國年」首場活動為2026年APEC非正式高官會，去年12月11-12日在深圳舉行。

《經濟通通訊社20日專訊》