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AH股新聞

20/05/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(19日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中微公司(688012)2823.31
寒武紀(688256)2753.03
海光信息(688041)2592.48
兆易創新(603986)2478.05
瀾起科技(688008)2431.23
貴州茅台(600519)2199.14
芯原股份(688521)2097.99
生益科技(600183)2046.69
中天科技(600522)2040.99
佰維存儲(688525)1808.29
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6223.84
東山精密(002384)4210.24
新易盛(300502)4205.73
寧德時代(300750)4017.22
陽光電源(300274)2987.61
天孚通信(300394)2831.17
北方華創(002371)2571.16
華工科技(000988)2537.95
光迅科技(002281)2330.68
立訊精密(002475)2174.68

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》

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