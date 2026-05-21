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21/05/2026 08:23

【習普會】習近平同普京共同出席「中俄教育年」開幕式並致辭

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 习近平与普京5月20日在北京出席中俄教育年开幕式并致辞
▷ 教育年启动基于中俄战略协作伙伴关系30周年及条约签署25周年
▷ 普京称教育合作是两国战略关系重要部分，具里程碑意义

　　國家主席習近平20日同俄羅斯總統普京在北京人民大會堂共同出席「中俄教育年」開幕式。習近平首先發表致辭指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。在這樣一個具有特殊意義的年份啟動「中俄教育年」，是我和普京總統著眼中俄關係長遠發展作出的戰略部署。以「中俄教育年」為契機，雙方要進一步凝聚合作共識、拓展合作領域、提升合作水平。

*中俄要共同培育頂尖人才和國家戰略科技力量*

　　習近平強調，教育興則國家興，教育強則國家強。中俄要深化人才培養合作，共同培育國際頂尖人才隊伍和國家戰略科技力量，攜手攻克前沿科學難題，助力兩國創新發展；要踐行文明互鑒理念，推動文明傳承和教育治理經驗交流，共同提高工作水平；要賡續傳統友好情誼，進一步釋放教育合作潛力，促進兩國民眾相知相親，讓青少年在深入交流中增進友誼，培育中俄世代友好的接班人。

　　普京表示，教育合作是兩國全面戰略協作夥伴關係不可或缺的重要組成部分，啟動「中俄教育年」具有里程碑意義。兩國都重視教育，教育不僅對個人發展至關重要，更是國家經濟社會發展的基礎。教育年活動內容豐富、規模宏大。俄方願同中方一道，通過加強教育合作，增進青年一代的彼此了解，讓中俄友好事業後繼有人，推動兩國關係取得更大發展。

　　5月20日晚，普京結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

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