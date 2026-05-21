【習普會】李強晤普京：加大支持保持定力，推動中俄合作邁上新台階

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5月20日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京。李強表示，在當前國際局勢動盪加劇的背景下，中俄關係始終保持著穩定性確定性。今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中方願同俄方一道遵循兩國元首戰略引領，築牢政治互信，加大相互支持，繼續保持定力，推動雙方合作邁上新台階，更好造福兩國人民。



*深化能源、農業、互聯互通等領域合作*



李強指出，中方願同俄方進一步擴大貿易規模，落實好雙邊升級版投資協定，深化能源、農業、互聯互通、綠色低碳等領域合作，加強共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，保障中歐班列安全穩定高質量發展，實現更高水平的互利共贏。雙方要辦好「中俄教育年」等人文活動，深化青少年、文化、旅遊、體育等交流合作，不斷增進人民相知相親。中方願同俄方加強在多邊平台的協作，積極落實全球治理倡議，推動國際社會共同捍衛公平正義。



*普京：充分發揮總理定期會晤機制作用*



普京表示，今年是《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年。兩國元首進行了富有成果的會晤，就兩國關係發展和下階段合作達成重要共識。俄方願同中方密切高層往來，充分發揮總理定期會晤機制作用，推進貿易、能源、農業、交通物流、工業、數字經濟、人工智能、科技創新等領域合作，以「中俄教育年」為契機擴大人文交流。俄方願同中方加強在上合組織、金磚國家等多邊框架內協作，共同促進世界和平穩定繁榮。



5月20日晚，普京結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》