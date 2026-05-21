【習普會】普京訪華期間兩國元首會晤成果文件清單發布

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官媒《新華社》發布俄羅斯總統普京訪華期間兩國元首會晤成果文件清單，包括兩國元首簽署的《進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》，以及核科技、貿易、工業、能源等多個領域的合作備忘錄。



一、請兩國元首簽署並發表的文件

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明》



二、雙方共同發表的文件

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明》



三、請兩國元首見證簽署的合作文件

（一）《中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於在城市發展領域合作的諒解備忘錄》

（二）《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於共同建設滿洲里－後貝加爾跨境鐵路1435毫米軌距二線的協定》

（三）《中華人民共和國科學技術部與俄羅斯國家原子能集團公司關於可控核聚變領域科技合作的諒解備忘錄》

（四）《中華人民共和國商務部與俄羅斯聯邦經濟發展部關於支持開放貿易和多邊主義的聯合聲明》

（五）《中華人民共和國商務部和俄羅斯聯邦工業和貿易部關於發展重要工業品可持續貿易的諒解備忘錄》

（六）《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦海關署關於海關幹部教育培訓合作的諒解備忘錄》

（七）《中華人民共和國海關總署與俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局關於俄羅斯配合飼料輸華檢疫和衛生要求議定書》

（八）《中華人民共和國國家市場監督管理總局與俄羅斯聯邦反壟斷局諒解備忘錄（2026－2027）》

（九）《中國國家知識產權局與俄羅斯聯邦知識產權局合作諒解備忘錄》

（十）《中國科學院和俄羅斯國家原子能集團公司科學技術合作諒解備忘錄》

（十一）《中國國家原子能機構和俄羅斯國家原子能集團公司關於和平利用核能領域人才隊伍建設合作的諒解備忘錄》

（十二）《中華人民共和國國家電影局與俄羅斯聯邦文化部關於合作拍攝電影的諒解備忘錄》

（十三）《中共中央黨校（國家行政學院）與俄羅斯總統國民經濟和國家行政學院聯合活動計劃（2026－2027）》

（十四）《中華人民共和國人民日報社與俄羅斯聯邦塔斯社合作協議》

（十五）《中華人民共和國中國日報社與俄羅斯聯邦俄羅斯國家媒體集團新聞交流與合作協議》

（十六）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯聯邦塔斯社關於舉辦建立合作關係70周年系列活動的備忘錄》

（十七）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯全俄國家電視廣播公司關於深化紀錄片和專題報道合作的協議》

（十八）《清華大學與聖彼得堡國立大學關於共建「中俄創新研究院」的合作備忘錄》

（十九）《北京大學－莫斯科物理技術學院關於人才聯合培養與科研合作的戰略伙伴關係協議》

（二十）《哈爾濱工業大學與聖彼得堡國立大學關於共建中國－俄羅斯卓越工程師學院項目的協議》



四、雙方同意現場宣布的文件

（一）《中華人民共和國科學技術部與俄羅斯聯邦經濟發展部關於創新領域合作的諒解備忘錄》

（二）《中華人民共和國國家能源局與俄羅斯聯邦能源部關於綠證領域合作的諒解備忘錄》

（三）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯聯邦今日俄羅斯國際通訊社關於舉辦2026上海合作組織專家論壇的備忘錄》

（四）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯聯邦俄羅斯國家媒體集團新聞交換與合作協議》

（五）《中華人民共和國新華通訊社與俄羅斯天然氣傳媒控股股份公司關於培養專業和職業教育領域人才的合作備忘錄》

（六）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯聯邦體育部合作備忘錄》

（七）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯國家媒體集團深化合作協議》

（八）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯聯邦政府財政金融大學合作備忘錄》

（九）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯移動通信傳媒在「中俄教育年」框架內聯合制作節目的協議》

（十）《中國中央廣播電視總台與俄羅斯會展基金會合作協議》

（十一）《中俄基礎科學研究院聯合發展路線圖（2026－2030）》

（十二）《哈爾濱工業大學與聖彼得堡國立大學商學戰略合作諒解備忘錄》

（十三）《中華人民共和國山東省人民政府和山東大學與俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國政府和喀山聯邦大學諒解備忘錄》

（十四）《北京外國語大學與俄羅斯人民友誼大學關於在俄語領域開展合作的協議》

（十五）《北京外國語大學與俄羅斯聯邦青年事務署關於教育與青年政策領域合作諒解備忘錄》

（十六）《南開大學與莫斯科國立大學合作協議》

（十七）《四川大學與俄羅斯人民友誼大學科學和教育合作協議》

（十八）《四川大學和莫斯科國立大學合作協議》

（十九）《華東師范大學與俄羅斯「新項目推廣戰略倡議署」開展合作的諒解備忘錄》

（二十）《復旦大學與俄羅斯國家研究型高等經濟大學雙學位碩士項目協議》



5月20日晚，普京結束對中國的國事訪問，乘專機離開北京。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》