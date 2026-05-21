《駐京專電》北京市級機關搬遷城市副中心今年底全部完成

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規劃建設北京城市副中心將迎來十周年節點，北京市政府新聞辦召開的發布會稱，到2026年年底，除履行維護首都安全穩定、保障城市運行、帶有屬地管理職能和面向市民、企業、社會開展管理服務的單位外，其他北京市級機關全部搬遷至北京城市副中心。



*北京市高院、人民檢察院項目即將建成投用*



北京城市副中心黨工委委員、管委會副主任陳曉峰介紹，截至目前，總建築面積約268萬平方米的北京市行政辦公區及附屬配套設施工程完成建設，81個北京市級機關和1個中央隨遷單位、累計近3萬名幹部職工入駐行政辦公區。北京市高級人民法院、北京市人民檢察院項目即將建成投用，將於2026年年底前實現搬遷。



近年來，北京城市副中心有序承接北京非首都功能疏解，與河北雄安新區各有分工、互為促進，有效解決北京「大城市病」問題。北京市通州區區委常委、常務副區長李先俠介紹，截至目前，北京城市副中心累計落地央國企二三級企業374家，14家搬遷至北京城市副中心的北京市屬國企總部中，3家已投入使用、3家2026年年底建成、5家已開工。



2016年至2025年，北京城市副中心所在地通州區的地區生產總值從650億元增至1638.8億元，年均增長超6%；2025年地區生產總值增速達10.8%，位居北京市各區第一。截至目前，通州區企業總量20.7萬戶，在北京市各區中排名第三。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》