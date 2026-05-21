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21/05/2026 10:14

《駐京專電》《礦產資源法實施條例》公布，對特定戰略性礦產資源規劃管控

　　國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國礦產資源法實施條例》，自2026年6月15日起施行。《條例》其中指出，對國務院確定的特定戰略性礦產資源，按照法律、行政法規和國家有關規定實行規劃管控、總量調控、限定開採主體等保護性開採措施。

　　《條例》並指，任何國家、地區和國際組織採取或者協助、支持採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施，危害中國礦產資源及相關產業鏈供應鏈安全的，國務院有關部門可以根據實際情況採取必要的反制措施。

　　據介紹，《條例》旨在保障修訂後的礦產資源法有效實施，促進礦產資源合理開發利用，加強礦產資源和生態環境保護，推動礦業高質量發展，保障礦產資源安全。《條例》進一步完善了礦業權制度，對礦業權的設立、出讓、續期、轉讓等作出具體規定，並細化了礦產資源勘查、開採相關制度、礦區生態修復相關制度，進一步完善了礦產資源儲備和應急制度及進一步完善監督管理制度。同時，完善法律責任，明確相關違法行為涉及戰略性礦產資源的，在法定幅度內從重處罰。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

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