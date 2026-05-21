《中歐關係》商務部：歐盟指中企產能過剩屬雙重標準，中方堅決反制歧視性限制措施

近日有媒體報道，歐委會正在抓緊制定一項新貿易工具，以應對中國「產能過剩」問題。中國商務部新聞發言人何亞東今日在例行發布會上表示，有關國家正在調查歐盟的「產能過剩」問題，歐盟更不應在此種情況下採取雙重標準。敦促歐方正視現實，回到對話磋商的正確軌道上，做真正有益於中歐經貿關係發展的事。如歐方執意推動出台所謂新工具並對中國企業或產品採取歧視性限制措施，中方將堅決反制。



他指出，中方此前已經多次闡明了立場。在全球化的這樣一個大背景之下，應當尊重經濟規律和市場原則。客觀、全面、長遠的看待產能問題。如果因為存在貿易順差，就貼上「產能過剩」的標籤，那歐盟出口的汽車、藥品、葡萄酒、化妝品是不是都存在「產能過剩」？



何亞東表示，中方認為，如歐方以產能過剩為由，炮制針對中國的新的貿易工具。本質上是為了掩蓋自身產業的困境，抹黑打壓，外部競爭。此舉不僅將對中歐經貿關係造成損害，還將破壞全球產供鏈的穩定，終將反噬歐洲產業發展，歐方對此應承擔全部責任。中方一貫主張，中歐雙方應致力於通過合作和協商解決分歧。中方不會主動挑事兒，但是一旦中國國家利益和企業正當的權益受到損害，不可能坐視不理。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》