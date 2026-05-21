《駐京專電》商務部：服務消費是消費擴容升級重要抓手，將加快培育新增長點

商務部今日下午舉行例行新聞發布會。官方數據顯示，今年1-4月，服務零售額同比增長5.6%，對於當前服務消費發展的情況，商務部新聞發言人何亞東指，服務消費是消費擴容升級的一個重要的抓手，商務部將會同相關部門擴大優質服務的供給，推動服務消費業態融合，加快培育新的增長點，從而實現消費增長與民生福祉的同頻共振。



何亞東分析稱，從服務消費結構來看，文旅休閒消費非常活躍，部分地區春假疊加清明、五一假期，居民的出遊意願非常強烈。文化展演、體育賽事等服務創新提質，滿足了消費者個性化的體驗；服務消費在結構上還有一個特點，就是線上的服務消費表現亮眼。隨著網上消費、數字消費蓬勃發展，網上服務零售額超過2.4萬億元人民幣，同比增長8.3%，明顯高於商品零售額的增速。



何亞東認為，服務消費的快速發展是多重因素疊加的一個結果：一方面是市場端有效擴大。居民消費結構正在從商品消費為主轉向商品和服務並重，老百姓對高品質、多樣化的服務消費需求不斷的釋放；另一方面是政策端持續的發力，商務部會同相關部門持續完善服務消費1+N的政策體系，結合「服務消費季」、「中華美食薈」等活動，打造多元融合的消費新場景，讓服務消費市場既充滿活力，又健康有序。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》