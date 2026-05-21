《基金觀點》駿利亨德森：中美關係轉向選擇性合作，中國股票出現特定板塊投資機遇

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美國總統特朗普於5月13日至15日對中國進行國事訪問，就此，駿利亨德森投資大中華區股票部主管兼投資組合經理繆子美分析指，此次峰會顯示中美關係正邁向更具管理性與可預測性的方向，以選擇性合作（selective cooperation）為主要特徵。



雙方在若干具商業意義、但政治敏感度較低的領域取得具交易性的進展，包括農業、能源及航天採購。該行認為這是刻意安排的結果，因為雙方均希望在可行範圍內推動進展，同時避免在更具爭議的議題上被迫作出決斷。



鑑於美國仍依賴中國的稀土供應，而中國亦需要美國的先進晶片及與人工智能相關的技術，這自然成為緊張局勢「升溫」的上限。因為萬一中美完全脫鈎，雙方都很有可能承受重大經濟成本。同時，雙方亦持續投資於提升本土韌性及技術自主性。」



繆子美指，此次峰會不太可能達成重大協議，但事實上亦無此必要。市場或只需要看到中美開始控制競爭程度，透過逐步進展與談判，而非關係升溫來處理分歧。這將有助降低突發政策衝擊的風險，提升企業與投資者的規劃能見度，並穩定市場預期。該行預期這將帶動市場情緒改善，並吸引更多資金流入中國股市。對投資者而言，半導體、互聯網平台、數據中心、醫療保健、運輸、電池、化工以及部分工業出口商，均有望受惠於中美關係緩和帶來的機遇。



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《環富通基金頻道21日專訊》