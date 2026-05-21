《神州頭條》財經報章頭版摘要：近平同普京共同見記者

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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5月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。



習近平同俄羅斯總統普京共同會見記者

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5月20日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京會談後共同會見記者。習近平指出，我們共同簽署兩國關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，見證達成多份重要雙邊合作文件。兩國還將發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。



1至4月證券交易印花稅同比增長74.8%

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5月20日，財政部發布的數據顯示，1至4月，證券交易印花稅935億元(人民幣．下同)，同比增長74.8%。財政部相關負責人表示，主要原因是股票市場交易活躍。





《上海證券報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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5月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。



習近平同俄羅斯總統普京共同會見記者

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5月20日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同俄羅斯總統普京會談後共同會見記者。



「定心丸」激發向新力，民營經濟量質同升

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2026年5月20日，《中華人民共和國民營經濟促進法》迎來施行一周年。一年來，法治引領和保障作用持續顯現，政策紅利加速釋放，民營企業吃下「定心丸」，民營經濟向新發展，動力澎湃。





《證券時報》



習近平同俄羅斯總統普京會談

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5月20日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。



習近平同俄羅斯總統普京共同出席「中俄教育年」開幕式並致辭

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5月20日下午，國家主席習近平同俄羅斯總統普京在北京人民大會堂共同出席「中俄教育年」開幕式。習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。以「中俄教育年」為契機，雙方要進一步凝聚合作共識、拓展合作領域、提升合作水平。



今年前4月財政收入超8萬億元，財政支出進度近五年同期最快

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財政部5月20日發布的2026年1-4月財政收支情況顯示，今年前4個月，全國一般公共預算收入8.34萬億元，同比增長3.5%，累計增幅繼續提高；全國一般公共預算支出9.48萬億元，同比增長1.3%，支出進度為近五年同期最快。

《經濟通通訊社21日專訊》