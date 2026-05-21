《鍾之日記》A股急挫拖累，恒指高開低收

5月21日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



受科技股及芯片股提振，加上美國總統特朗普表示與伊朗談判進入最後階段，國際油價大幅回落，隔晚美股主要指數反彈。港股今日高開182點，可惜A股盤中跌勢加劇，拖累恒指升幅持續縮減，最終掉頭向下。恒指全日收報25386，跌264點或1%，是自今年4月2日以來首次收低於牛熊線。主板成交近2986億元。



*滬綜指挫逾2%失4100點，兩市成交重上3萬億*



滬綜指今日收挫2.04%，創3月23日以來最大單日跌幅，失守4100點關，深成指也挫2.07%，創業板指跌2.35%。成交放量，滬深兩市全日成交3.48萬億元人民幣，較上個交易日大增5279億元人民幣或18%。



半導體板塊領跌，分析人士指，芯片等熱門品種的交易擁擠度較高，面臨獲利回吐壓力。上海合晶(滬:688584)跌16.4%最傷，寒武紀(滬:688256)挫5.3%，海光信息(滬:688041)跌逾3%。英偉達CEO黃仁勳接受美媒採訪時表示，隨著美國出口限制持續重塑全球人工智能半導體格局，公司已基本上將中國人工智能芯片市場讓給華為。



另外，玻璃基板概念逆勢活躍，京東方A(深:000725)漲停，該公司公告稱，與美國康寧公司(US.GLW)簽署合作備忘錄，雙方擬圍繞基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板及光互連相關應用等重點領域開展合作。



智能駕駛概念亦一度衝高，索菱股份(深:002766)及德賽西威(深:002920)升停。消息面上，特斯拉在社媒發文公布監督版FSD的最新布局，其中提到監督版FSD可以在中國使用。



*油價高位回落，航空股集體反彈*



中東局勢緩和，國際油價高位回落，大幅減輕航企運營成本負擔。截至昨日收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質原油期貨價格下跌5.89美元，收於每桶98.26美元，跌幅為5.66%；倫敦布倫特原油期貨價格下跌6.26美元，收報每桶105.02美元，跌幅5.63%。



受益於油價回落，航空板塊今日迎來反彈，中國國航(00753)漲4.4%，報4.77元；中國東方航空(00670)漲3.7%，報3.66元；中國南方航空(01055)彈2.9%，報3.87元。三大航企今年一季度集體扭虧為盈，創下近年來最佳的一季報，顯示行業整體復甦能力持續增強。



國泰航空(00293)升3.3%，報12.39元。公司近日公布，4月份載客量276.49萬人次，同比增加16.5%，可用座位公里數增加15.4%；今年首4個月，載客量1075.43萬人次，增19%。儘管集團在5月及6月取消少量航班，仍維持全年運力同比增長約10%的目標。



香港國際機場4月份航空交通亦錄得平穩增長。據機管局數據，4月機場共接待旅客567萬人次，飛機起降量達34445架次，按年分別上升9.4%及5.5%；貨運量亦增長4.9%至42.3萬公噸。今年首4個月，機場客運量累計達2230萬人次，按年躍升13%；飛機起降量13.5萬架次，增加5.1%；貨運量為163萬公噸，調高3.7%。



華泰證券在交通運輸行業研報中指出，5月地緣擾動邊際減弱，油價高位回落緩解航空與物流成本壓力，但需求端進入淡季，行業景氣偏弱修復。此外，航空成本壓力或將邊際緩解，建議投資者關注淡季需求以及供給收縮下的左側布局機會。



*小鵬收漲4.6%，花旗料新車搶佔理想份額*



小鵬汽車(09868)發布全新SUV車型GX，提供純電動車及增程式電動車兩種動力選擇，推出Max、Ultra SE、Ultra及Ultra旗艦四種配置版本，起售價為26.98萬元人民幣。集團稱，GX在發布後12小時內已錄得2.4萬份確認訂單。小鵬股價收高4.6%，報60.6元。花旗予小鵬「買入」評級，目標價為100元。



花旗報告指出，小鵬GX的定價超出市場預期，性價比突出，其中增程版本配備超大容量電池，電池容量較同業高出逾30%，將與價格介乎30萬至35萬元人民幣的入門級6座高端車型直接競爭。該行預測，GX在成熟期月銷量可達8000至9000輛，有望搶佔理想(02015)L8、領克900及問界M8的市場份額。



不過，花旗亦提醒，考慮到競爭對手正面臨車型更新，其反應時間有限，預期進入第三季後，相關市場競爭或將加劇。



集團董事長、CEO何小鵬表示，大定數據超過自己的預期，數據中有兩輛是自己買的，而數據中有八成是旗艦版，其中純電超過一半。小鵬今年4月的毛利非常好並創新高，集團在經歷一個全新的過程，不能只考慮銷量不考慮盈利。



新能源方面，理想汽車收升1%，比亞迪(01211)揚0.4%，廣汽(02238)則跌0.4%，小米(01810)跌1.6%，蔚來(09866)軟2.5%。



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