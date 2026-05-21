《Ａ股焦點》中集集團A挫近9%，被美國司法部指控限產、操縱價格

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中集集團(02039)(深:000039)昨晚公告，公司知悉，美國司法部於美國時間5月19日公開宣布，指控公司及公司董事長兼執行董事麥伯良等3名高管謀劃限制特定非冷藏運輸集裝箱的產量並操縱其價格。截至公告日，公司及上述集團相關人士均未曾收到美國司法部就該事項發出的任何法律程序文件或其他法律文件。公司對該事項高度重視，後續將密切關注並積極應對。於本公告日期，集團日常業務在所有重大方面均維持正常運營，公司將持續評估該事項的後續影響。



中集集團股價今早低開低走，現挫8.75%，報10.33元人民幣。



*美司法部起訴四家中國貨櫃製造商及高管，指涉操縱價格*



據外媒報道，美國司法部19日宣布，起訴四家全球大型貨櫃製造企業及其七名華裔高管，指控他們涉嫌在2019年至2024年間，聯手限制非冷藏的乾貨貨櫃產量並操縱價格，已違反美國《謝爾曼反托拉斯法》(Sherman Antitrust Act)。被起訴的公司包括勝獅貨櫃企業有限公司(00716)、中集集團、上海寰宇物流裝備有限公司和新華昌集團有限公司，均為中國企業。



根據起訴書，多名涉案主管早在2019年3月即開始策劃限制乾貨貨櫃產量，並於同年11月14日前後在深圳中集集團總部會面，協議透過協調減產控制市場供給與價格。檢方指出，相關企業之後持續調整並強化限產機制，勝獅等公司也陸續加入共謀協議，最晚於2020年3月開始參與。

《經濟通通訊社21日專訊》