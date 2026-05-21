《Ａ股焦點》瀾起科技漲逾6%，近一個月迎來554家機構密集調研

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瀾起科技(06809)(滬:688008)A股今早一度漲逾11%，現漲幅收窄至6.22%，報273.3元（人民幣．下同）；H股早盤亦一度漲超10%，現漲幅收窄至4.7%。



*聚焦「運力」，冀成國際領先全互連芯片設計公司*



根據Choice數據統計，瀾起科技近期密集迎來機構調研，近一個月以來共有554家機構對其進行關注。5月12日至15日期間，公司接待了包括Blackrock、ADIA、GIC等國際資管機構，以及易方達、華夏等國內公募基金在內的超百家機構調研。在此次集中調研中，瀾起科技將AI基礎設施核心支柱明確為「算力、存力、運力」，並定位自身專注於「運力」--即多層次高速互連與通信，願景是成為國際領先的全互連芯片設計公司。



此次調研中，瀾起科技介紹了核心技術聚焦於內存接口技術和高速SerDes技術。高速SerDes技術是高速互連芯片領域的關鍵底層技術，依托這項技術，公司已成功開發出分別採用32GT/s和64GT/s的PCIe 5.0和6.0 Retimer芯片，目前128GT/s的SerDes技術也在研發中，未來將應用於PCIe 7.0 Retimer芯片。



2026年第一季度，瀾起科技實現營業收入14.61億元，同比增長19.51%，歸母淨利潤8.47億元，同比大幅增長61.30%；其中互連類芯片毛利率高達71.5%，較上年同期增加7個百分點。

《經濟通通訊社21日專訊》