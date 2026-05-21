《Ａ股焦點》慧博雲通跌超19%，否認重組失敗傳聞稱正常推進中

IT技術服務商慧博雲通(深:301316)午後持續走低，盤中一度跌超19%，接近跌停。針對今日股價大幅下跌一事，內媒引述該公司接線人員回應稱，二級市場股價波動並非企業能夠掌控；對於股吧等平台流傳的公司重大資產重組或已宣告失敗的傳聞，該工作人員表示，目前尚未收到相關消息，相關重組工作仍在正常推進當中。



慧博雲通現跌19.09%，報44.76元（人民幣．下同）。



此前，慧博雲通4月30日披露的申報稿顯示，其擬通過發行股份的方式向樂山高新投等57名交易對方購買其合計持有的寶德計算65.47%股份，交易價格為29.46億元；並擬向實際控制人余浩發行股份募集配套資金不超過18.7億元。



寶德計算為內地ARM架構服務器龍頭之一，慧博雲通則為內地傳統軟件技術服務商。相關收購股份消息早在去年5月公開。慧博雲通表示，本次交易的核心目的是通過布局昇騰AI領域的一流整機廠商，推動國產軟硬件生態協同。由於寶德計算體量遠大於慧博雲通，此項交易構成重大資產重組，亦被輿論稱為「蛇吞象」式重組。

《經濟通通訊社21日專訊》