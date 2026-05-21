【ＡＩ】中國移動全國上線Token套餐，價格低至每月5元

據《新華社》報道，中國移動(00941)(滬:600941)宣布在全國上線詞元(Token)套餐。此次中國移動創新推出統一算力量綱，其將不同模型、不同規格的詞元消耗統一封裝為標準積分，旨在解決多模型量綱不統一的問題。



據中國移動相關負責人介紹，該套餐價格最低為5元（人民幣．下同）月包，包含一定數量的詞元，適合輕度體驗用戶。目前，中國移動的詞元套餐已實現全國用戶全覆蓋。



除了基礎算力套餐，中國移動還將詞元和雲電腦、雲手機等產品深度融合，用戶購買詞元套餐，可直接在類似騰訊WorkBuddy等AI應用上使用。



此前三大電信商僅在上海推出Token套餐。上海電信率先在5月16日宣布，即日起面向上海電信用戶正式推出Token算力服務，可按量訂購、1元對應25萬額度點，亦可按需選擇多買享折扣並支持話費帳單支付；同日上海聯通發布多檔Token產品及融合套餐。17日，上海移動推出Token通用服務，並聯合騰訊推出AI原生工作台，1元可購40萬Tokens，並支持話費帳單支付；同日中國電信在全國推出系列試商用Token套餐。

《經濟通通訊社21日專訊》