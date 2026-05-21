  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

21/05/2026 11:43

【ＡＩ】騰訊操作系統級AI助手「馬維斯」上線，6個AI「牛馬」24小時待命

　　騰訊(00700)公關總監張軍今日宣布，騰訊出品的操作系統層級AI助手「馬維斯」(Marvis)正式上工，Windows端、Mac端、安卓端版本同步上線。

　　據《快科技》報道，Marvis定位為操作系統層級AI助手，能把電腦變成可對話的對象，用戶只需通過自然語言下達指令，就能完成文件整理、內容處理、系統操作、跨端控制等任務。

　　Marvis背後由騰訊應用寶團隊打造，內置六個7x24小時在線的AI「牛馬」Agent，能歸類、解析文檔，智能分類識別、處理圖片，能修復電腦（操作系統）。

　　與普通聊天式AI助手不同，Marvis更強調對設備本身的理解和操控能力。具體來說，Marvis支持手機連接電腦，實時查看電腦任務執行畫面，隨時可以接管，電腦上能完成的任務也可以通過手機遠程操作。

　　此外，Marvis能深度理解PC設備操作系統和硬件信息，用戶一句話就能了解電腦配置、修改電腦設置，比如一句話關閉Windows廣告。

　　在辦公場景中，Marvis可對本地文檔、表格等多種類型文件進行深度理解分析，支持文檔內容優化、圖表生成、文案潤色、格式轉換等功能。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰21/05/2026 11:50  【ＡＩ】中國移動全國上線Token套餐，價格低至每月5元

下一篇新聞︰21/05/2026 11:33  《Ａ股行情》滬綜指半日平收，券商、汽車股衝高

其他
More

21/05/2026 11:26  《Ａ股焦點》中石油與東方電氣深化合作，惟兩股AH齊跌

21/05/2026 11:22  《Ａ股焦點》瀾起科技漲逾6%，近一個月迎來554家機構密集調研

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

《紐約時報》的「蔣幹盜書」：一場真假難辨的現代反間敘事

21/05/2026 10:50

中東戰火

無人機托起烏克蘭，俄烏戰事添變數

20/05/2026 17:04

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區