【ＡＩ】騰訊操作系統級AI助手「馬維斯」上線，6個AI「牛馬」24小時待命

騰訊(00700)公關總監張軍今日宣布，騰訊出品的操作系統層級AI助手「馬維斯」(Marvis)正式上工，Windows端、Mac端、安卓端版本同步上線。



據《快科技》報道，Marvis定位為操作系統層級AI助手，能把電腦變成可對話的對象，用戶只需通過自然語言下達指令，就能完成文件整理、內容處理、系統操作、跨端控制等任務。



Marvis背後由騰訊應用寶團隊打造，內置六個7x24小時在線的AI「牛馬」Agent，能歸類、解析文檔，智能分類識別、處理圖片，能修復電腦（操作系統）。



與普通聊天式AI助手不同，Marvis更強調對設備本身的理解和操控能力。具體來說，Marvis支持手機連接電腦，實時查看電腦任務執行畫面，隨時可以接管，電腦上能完成的任務也可以通過手機遠程操作。



此外，Marvis能深度理解PC設備操作系統和硬件信息，用戶一句話就能了解電腦配置、修改電腦設置，比如一句話關閉Windows廣告。



在辦公場景中，Marvis可對本地文檔、表格等多種類型文件進行深度理解分析，支持文檔內容優化、圖表生成、文案潤色、格式轉換等功能。

《經濟通通訊社21日專訊》