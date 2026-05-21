《Ａ股行情》滬綜指高開0.29%，傳習近平最快下周訪問北韓

滬深股市今早集體高開，習普會圓滿結束，中俄簽訂一系列提升戰略夥伴關係及各領域合作的文件。有消息指國家主席習近平緊接下來將會訪問北韓，尋求調解北韓與美國之間的關係。滬綜指高開0.29%，報4174.38點，深成指高開0.89%，創業板指高開1.03%；有色金屬今早反彈，半導體板塊依然強勢。



據《韓聯社》引述政府消息人士報道，中國國家主席習近平很有可能於本月底或下月初訪問北韓。據悉，一支由中國安全部門和禮賓官員組成的工作組近日已抵達平壤。中國是北韓的關鍵經濟和政治盟友，兩國正致力於加強雙邊關係。消息人士又表示，這位中國領導人試圖在美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩之間擔當中間人。



另外，中國4月份政府支出創六個月來最大降幅，一定程度上拖累了經濟表現。根據《彭博》基於中國財政部數據計算，一項廣義公共支出指標同比下降7.3%，較3月份2.5%的降幅進一步擴大，創下自去年10月以來最大降幅。相比之下，廣義財政收入增長2%。這些數據可以解釋中國固定資產投資意外萎縮的原因。在消費支出疲弱的背景下，投資下滑抵消了出口強勁帶來的提振，拖累了整體經濟活動。



今日人民銀行進行1000億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有5億元逆回購到期，即今日淨投放995億元。

《經濟通通訊社21日專訊》