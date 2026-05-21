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AH股新聞

21/05/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日平收，券商、汽車股衝高

　　A股市場早盤衝高回落，滬綜指平收，報4162.37點，深成指收升0.59%，創業板指升0.52%。滬深兩市半日交易額達21020億元（人民幣．下同），較上個交易日增1946億元或10.2%。

　　盤面上，券商股走強，華安證券(滬:600909)升8.9%，東方財富(深:300059)漲逾4%。投資交易活躍，財政部最新公布的數據顯示，今年1-4月證券交易印花稅935億元，同比增長74.8%。另根據上交所最新數據，4月A股新開戶數達249.13萬戶，同比增長29.46%；今年累計新開戶1453.15萬戶，較2025年4月末同期數據939.58萬戶同比增54.65%。

　　汽車整車、智能駕駛概念表現活躍，索菱股份(深:002766)漲停，賽力斯(滬:601127)上午升7.6%。特斯拉在社交媒體上發文稱，監督版FSD(Full Self-Driving)已在中國推出。近日特斯拉中國亦發布了多個與智能駕駛測試相關的招聘崗位，引發行業對其FSD加速落地中國市場的猜測。

　　下跌方面，電信運營商持續疲軟，石油、煤炭等資源股跌幅靠前。工業氣體、存儲芯片概念陷入回調。
《經濟通通訊社21日專訊》

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