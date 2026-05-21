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AH股新聞

21/05/2026 13:34

《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.04%，深成指升0.65%

　　A股市場午後升跌不一，滬綜指軟0.04%，報4160.4點，滬深300指數升0.63%，深成指升0.65%，創業板揚0.84%。上海B股挫1.12%，深圳B股升0.26%。券商、玻璃基板概念繼續領漲大市，石油股跌幅居前。
《經濟通通訊社21日專訊》

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