《中國要聞》司法部：規範涉企檢查不是放鬆監管，對食品藥品、安全生產等堅持最嚴檢查

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國新辦今日舉行記者會介紹規範涉企行政執法專項行動有關情況。司法部副部長胡衛列在會上表示，規範涉企檢查，規範的是亂檢查、濫檢查，不是要求檢查越少越好，更不是不檢查，而是要嚴格依法檢查。



他強調，對食品藥品、安全生產等與人民群眾健康和安全密切相關的領域，堅持最嚴的標準，實施最有力的監管，決不能搞「走過場」、卸責式檢查。專項行動期間，有關部門主動履職，依法查辦重點領域違法行為20多萬件。各級行政執法監督機構製發督辦函6000多個、監督意見書12000多個、監督決定書1700多個，指導監督各級行政執法機關依法履職。「可以說，規範檢查，不僅不會放鬆監管，而是讓監管更切實有效」。



*專項行動一年為企業挽回經濟損失307億*



他並提到，從去年3月開始到今年3月底結束的專項行動，聚焦「亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封」、「違規異地執法和趨利性執法」等突出問題進行集中整治，取得了明顯成效。期間，全國共查糾涉企行政執法突出問題的案件線索6.6萬多件，為企業挽回經濟損失307億元人民幣，為企業辦實事10多萬件；各地開展「綜合查一次」、分級分類檢查、「掃碼入企」等，行政檢查的總量同比下降了34%、發現問題的比例平均提高了近19個百分點。



清理違規設置與罰沒收入有關的考核指標，全國行政罰沒收入同比明顯下降；查處違規自立項目、設立服務費等違規收費案件5900多件，退還企業13億多元人民幣；糾治行政亂查封案件440多件，釋放資金近20億元人民幣；排查違規異地行政執法案件600多件，各地出台異地執法協作制度機制610多項。



*健全完善罰沒收入異常增長常態化監測機制*



他表示，下一步，司法部將強化行政執法監督機制和能力的建設。各地各部門要結合實際，抓緊制定修訂完善相關的執法監督制度。要強化行政執法監督的糾錯功能，健全完善罰沒收入異常增長的常態化監測機制、行政執法訴求的快速響應機制，及時發現和糾正違法和不當的行政行為。

《經濟通通訊社21日專訊》