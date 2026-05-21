《大灣區》海關總署：對港車澳車北上、粵車南下實施一站式監管

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海關總署今日在廣州召開《海關支持粵港澳大灣區建設若干措施》（下稱《若干措施》）新聞發布會。海關總署黨委委員、廣東分署主任張格萍介紹，《若干措施》從融合發展、科創高地、新業態新模式、服務「雙循環」、重大合作平台五個方面推出20項具體舉措，全力支持建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。



據介紹，《若干措施》聚焦融合發展，強化規則銜接機制對接，對「港車澳車北上」、「粵車南下」實施「一站式」監管，暢通粵港澳三地跨境通行；探索供港澳短保質期食品便利通關措施，推廣出口農食產品「批次檢驗」改革；依托香港國際機場與港珠澳大橋空橋聯動、與「東莞-香港國際空港中心」空海聯動物流網絡，便利相關鮮活農食產品輸入內地。



*支持橫琴「澳門單牌車北上」*



聚焦重大平台建設，開展先行先試，支持橫琴「澳門單牌車北上」，推動海關查驗結果共享互認試點，便利「三澳」食品出口澳門；支持前海持續完善離岸現貨大豆監管服務措施，發展全球集拼分撥、全球保稅維修等業態；支持南沙發展大宗商品貿易，整合倉儲資源打造全球供應鏈中心；推進河套「一區兩園」協同發展，持續優化進出區人員、科研貨物監管模式。



其他措施還包括：支持擴大正面清單實施範圍，便利科研用物資跨境流動；探索對用於生物醫藥研發的進口料件，實施保稅監管、簡化提交單證；支持符合免稅條件的進口集成電路、新型顯示器件企業，參與「自行申報享惠」業務模式試點。支持確有需要且符合條件的地區申建綜合保稅區和保稅物流中心，推廣保稅物流中心改革；擴大跨境電商出口「先查驗、後裝運」試點範圍，實施跨關區轉關應用統一新型安全智能鎖。



推動擴大「組合港（一港通）」航線，推進海鐵、水水等多式聯運業務模式試點，支持因地制宜設置航空前置貨站，配合主管部門探索研究低空經濟跨境監管模式；支持新皇崗口岸建設、沙頭角口岸重建等重點項目，推動實施「一地兩檢」等便利通關措施。

《經濟通通訊社21日專訊》