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21/05/2026 18:12

《中國監管》「開票經濟」整頓據報獲放鬆，中國銅實物交易量恢復到之前一半以上

　　據《彭博》報道，中國的「開票經濟」整頓行動似乎有所放鬆，當地銅貿易商表示，當局本周持續給大商家增加了大量發票額度，因此實物交易量已恢復到之前水平的一半以上。一些大貿易商稱，他們估計相當於月交易額三分之一的發票額度已經下發；之前當局只批了少量額度。

　　發票是中國的稅務收據，可以用作付款憑證，還可以用作融資抵押品，實際上支撐了中國的銅實物貿易。中國政府最近數周對「開票經濟」的整頓，原意為擠出無真實業務、無實際產出的「水分」，防範虛假貿易，從而為合規企業發展騰出更大生存空間，但卻意外打擊到銅貿易商慣用的融資方式，從而導致了合同違約、交付廣泛推遲。

　　上海是中國最大的銅實物交易中心，上個月當地有關部門開始收緊發票額度，從而阻礙了付款，貿易舉步維艱。許多貿易商和冶煉廠相關單位無法完成交易。在多家貿易公司直接向中央政府有關部門提出關切後，國家稅務總局要求市局不要實施一刀切地施加限制。

　　上周內媒引述稅務部門指，在查處行動中發現，一些企業的正常經營行為與「開票經濟」模式具有相似特徵，僅通過指標分析難以精準判定，需結合企業實際情況進行詳細核實。例如，大宗商品交易等行業開票量大、單筆金額高、倉單流轉快，在發票的開具和使用上，易與「空轉走單」等違規行為呈現出相似特徵。局方正在持續完善疑點監控指標，依托稅收大數據提高核查效率。
《經濟通通訊社21日專訊》

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