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21/05/2026 08:44

邁威生物(02493)產品邁衛健獲准增加實體腫瘤骨轉移和多發性骨髓瘤適應症

　　邁威生物-B(02493)(滬:688062)公布，近日收到國家藥品監督管理局核准簽發的藥品補充申請批准通知書，地舒單抗注射液（邁衛健）增加實體腫瘤骨轉移和多發性骨髓瘤適應症。

　　該集團指，有關增加適應症為邁衛健用於實體腫瘤骨轉移患者或多發性骨髓瘤患者的治療，以延遲或降低骨相關事件如病理性骨折、脊髓壓逼、骨放療或骨手術的發生風險。
《經濟通通訊社21日專訊》

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